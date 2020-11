Nintendo Parque de diversões inspirado no Super Nintendo terá montanha-russa de Mario Kart

O Super Nintendo World, parque de diversões inspirado no console da Nintendo, finalmente tem data de estreia. Com sede em Osaka, no Japão, o parque abrirá as portas em 4 de fevereiro de 2021 - a estreia deveria ter ocorrido junto com as Olimpíadas de Tóquio, no final de julho, mas acabou adiada por conta da pandemia.

A Universal Studios do Japão, responsável pelo parque, e a Nintendo deram mais detalhes das atrações. Uma delas promete tirar o fôlego dos visitantes: uma montanha-russa inspirada em Mario Kart. Os carrinhos deverão percorrer uma reprodução do castelo do Bowser, e o brinquedo usará realidade virtual para potencializar a experiência - os óculos de realidade virtual serão inspirados no bonezinho vermelho do Mario.

A Bloomberg teve acesso às instalações do parque e revelou que ele deve ganhar em breve uma expansão inspirada em Donkey Kong.

Super Nintendo World já tem música tema oficial

Em parceria com o grupo sueco de música eletrônica Galantis, a cantora inglesa Charli XCX gravou a canção We Are Born To Play, ou Nós Nascemos Para Jogar, em português. Publicado em janeiro no canal da Nintendo no YouTube, o vídeo apresenta por meio de computação gráfica algumas das possíveis atrações que estarão disponíveis no parque.

Pulseiras vão registrar o progresso dos usuários

A novidade é um dos pontos altos do Super Nintendo World. O acessório, quando conectado a um aplicativo que estará disponível para download nos sistemas Android e iOS, vai registrar o progresso dos visitantes no parque.

Segundo Ayumu Yamamoto, diretor de marketing da Universal Studios Japão, durante coletiva de imprensa, as ‘Power Up Bands’, forma como são chamadas as pulseiras, também irão permitir aos usuários coletar e armazenar moedas virtuais, além de competir com os outros jogadores do parque.

Ainda não há informações se as moedas poderão ser trocadas por algum tipo de prêmio ou recompensa.