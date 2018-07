A Sony disse nesta quarta-feira, 30, que cerca de 535 mil unidades de seus notebooks da linha Vaio vendidas em todo o mundo podem sofrer superaquecimento. A empresa publicou uma software de atualização em sua página na internet para eliminar o problema.

Em um comunicado, o fabricante japonês disse que foram registrados 39 casos de superaquecimento, todos fora do Japão. Em alguns dos casos o problema danificou o equipamento, mas não foram reportadas lesões por queimaduras.

Cerca de 233 mil unidades serão retiradas das lojas no Estados Unidos, enquanto a Comissão de Segurança e Proteção ao Consumidor (CPSC, na sigla em inglês) advertiu que o superaquecimento implica um “risco de queimaduras” para os usuários.

Foram afetados alguns dos computadores Vaio, da série F e C da Sony, fabricados em janeiro, disse a empresa.

A filial brasileira da Sony convocou proprietários dos modelos VPC-F111FB, VPC-F112HB e VPC-CE25FB a fazerem o download e atualização do notebook, instalando uma novo firmware da BIOS, programa que controla os recursos básicos do computador. “Em raríssimos casos a falha nesse sistema pode resultar em superaquecimento, o que pode causar deformação no teclado ou em partes do gabinete”, informa o comunicado da Sony Brasil. A empresa ainda afirma que nenhum caso foi detectado no Brasil.

Um porta-voz da Sony disse que a empresa não estimou possíveis prejuízos financeiros com o problema.

(Com informações da Reuters)