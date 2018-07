Sistema criado pela rede de supermercados Home Plus, da Tesco, permite ao consumidor escolher produtos em uma prateleira virtual e finalizar a compra pelo smartphone; produtos são entregues em casa

SEUL – Como tornar o comércio eletrônico mais atraente no país com a internet mais rápida do mundo, onde o número de smartphones já passa de 10 milhões? A rede britânica de supermercados Tesco criou na Coreia do Sul um supermercado virtual dentro do metrô Seul, onde os passageiros podem comprar em minutos, por meio de um aplicativo no celular, produtos para serem entregues em casa. Com sorte, dá para receber a compra no mesmo dia, no intervalo do deslocamento pelo metrô.

A novidade da rede Home Plus – nome adotado pela Tesco na Coreia do Sul – lançada em julho deste ano, inicialmente ficava no acesso ao metrô, mas migrou para o corredor de acesso às plataformas da estação Seolleung, nos arredores de Gangnam, bairro de classe alta conhecido mundialmente graças ao sucesso do hit do cantor Psy. Painéis gigantes, com imagens de produtos dispostos em uma prateleira similar às dos supermercados, exibem itens que vão de chás a ração para cachorro, além de produtos para casa como cadeiras de plástico e piscina inflável.

Supermercado pioneiro fica na região de Gangnam. Após sucesso, outras 21 unidades já foram lançadas no país. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão

Para facilitar o processo de compra, a Home Plus acrescentou um leitor de QR codes (códigos de barras que podem ser lidos por celulares) ao seu aplicativo para celular. Para saber o preço de um produto e fazer a compra, o cliente só precisa abrir o aplicativo, acionar o leitor e apontar a câmera do celular para o QR Code do item desejado. O aparelho imediatamente faz a leitura e exibe na tela o preço do item. Para comprar, é só clicar no botão que adiciona o produto ao carrinho. Para os pedidos feitos até às 13h, a empresa garante a entrega no mesmo dia.

Aplicativo lê QR Code para identificar preço do produto. FOTO: Ligia Aguilhar/Estadão

No teste feito pelo Link, o processo de compra foi bem simples e fácil, mas durante a meia hora em que a reportagem esteve no local foram poucos os que pararam para conferir algum item do supermercado. O que pode ser explicado, em partes, pelo fato de que os painéis com as imagens são facilmente confundidos com as propagandas colocadas no metrô, passando despercebidos pelo passageiro mais desatento ou apressado.

Segundo a Tesco, a estratégia foi bem-sucedida e aumentou as vendas da empresa em 130% em três meses, o que deu margem para outras 21 lojas virtuais serem instaladas no metrô sul-coreano e em pontos de ônibus – um número ainda pequeno se considerada a extensão do metrô local, que cobre todo o país, incluindo cidades no interior.

O aplicativo para smartphones da Home Plus já ultrapassou a barreira de 1 milhão de downloads e o número de usuários cadastrados cresceu 76% em três meses.

Para a rede, a Coreia do Sul foi o local ideal para testar a loja virtual que pretende levar a outros países. Além de ter uma rotina com longas horas de trabalho que dificulta a ida aos supermercados, os sul-coreanos também são early adopters e já incorporaram os smartphones à rotina. Dentro do metrô são raros os que não estejam com o celular na mão trocando mensagens ou vendo programas de TV. Tendo disponível de graça nas estações acesso via Wi-Fi à internet mais rápida do mundo, não há barreiras além da boa vontade do usuário para atrapalhar o uso do supermercado virtual.

Veja o vídeo que mostra quando o supermercado virtual foi lançado:

*A repórter viajou a convite do governo sul-coreano