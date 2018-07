A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou nesta segunda-feira, 29, em rever uma disputa de US$ 290 milhões entre a Microsoft e uma empresa de tecnologia canadense que denunciou a fabricante de software por usar uma tecnologia patenteada por ela no popular programa de edição de textos da Microsoft, o Word.

A alta corte concordou em ouvir a apelação da Microsoft, que quer que o julgamento de milhões de dólares seja retirado.

A empresa i4i, de Toronto, no Canadá, processou a Microsoft em 2007, afirmando ser detentora de uma tecnologia por trás de uma ferramenta usada no Word. A tecnologia presente no Word 2003 e 2007 permitia uma forma melhorada de edição em XML, um código de computador que diz ao programa como interpretar e exibir o conteúdo dos documentos.

Um tribunal julgou que a Microsoft violou a patente deliberadamente e ordenou a maior fabricante de software do mundo a pagar uma multa de US$ 290 milhões à i4i e a parar de vender as versões do Word que continham a tecnologia patenteada. A empresa agora vende apenas versões do Word que não contêm a tecnologia em questão.

O presidente da Suprema Corte, John Roberts, não participou da apreciação ou da decisão do caso.

O tribunal superior vai julgar o caso em algum momento no ano que vem.

