Tablet da Microsoft com novo sistema operacional também lançado nesta quinta-feira, 25, chega às lojas amanhã

NOVA YORK – A espera acabou. Chega às lojas amanhã o Surface, a aposta da Microsoft para o mercado dos tablets – e o produto que sinaliza, fisicamente, a mudança de rumos da empresa.

O Surface é a primeira incursão da MS na produção de hardware. O responsável pelo desenvolvimento do produto, Panos Panay, é jovem e simpático – ele arrancou aplausos e gritinhos da plateia durante o lançamento do produto. O Surface tem uma tela de 10.6 de alta definição. É leve, fino e robusto – o acabamento é bem cuidado. Há três portas USB, o que pode agradar quem se incomoda com a limitação do iPad.

Ele vem com o Touch Pad, um teclado flexível que funciona como uma capa – aveludado, leve e finíssimo, ele é eficiente como teclado e dá charme ao produto. Na parte traseira há um suporte que mantém o tablet inclinado para funcionar como um netbook com o teclado. Há dois modelos.

O primeiro, mais barato, tem processador ARM e roda Windows RT. Ele pesa 676g, tem 9,3mm de espessura e vem em versões de 32 GB e 64 GB. Tem slot para cartão microSDXC. Custará nos EUA a partir de US$ 499. A outra versão, a Pro, roda um processador Intel. Ele é mais grosso (13,5 mm) e pesado (907 gramas). Tem saída USB 3.0 e aceita cartão microSDXC. O preço ainda não foi divulgado.

Os jornalistas receberam o Surface com entusiasmo. Não houve nenhuma grande novidade no evento de lançamento do produto – a atração por aqui foi mesmo o responsável por ele, Panos Panay, que fez uma apresentação vigorosa e carismáritica. Panay chegou até a deixar o tablet cair no chão durante a apresentação. Fez parte do show: a ideia era mostrar o quanto o Surface é resistente. Segundo Panay, o Surface pode cair de até 72 modos diferentes sem sofrer danos. A plateia se convenceu.

SURFACE WINDOWS RT SURFACE WINDOWS 8 PRO • Recursos nativos Office Home and Student 2013 RT Preview (Word, PowerPoint, Excel, OneOne), Windows Mail, Messaging; SkyDrive; Internet Explorer 10; Bing; Xbox Music, Video, e Games. USB 2.0. • Aplicativos Compatível somente com apps adquiridos na Windows Store. • Dimensões 27,4 x 17 x 0,9 cm • Peso 680 gramas • Armazenamento 32GB e 64GB (+ cartão microSDXC) • Tela 10.6″; 1366 x 768 pixels; 5-point multi-touch • Desempenho Quad-core NVIDIA Tegra 3; 2GB RAM • Câmera Frontal e traseira • Garantia Um ano • Preço US$ 499 • Recursos nativos Office Home and Student 2013 RT Preview (Word, PowerPoint, Excel, OneOne), Windows Mail, Messaging; SkyDrive; Internet Explorer 10; Bing; Xbox Music, Video, e Games. USB 3.0 e caneta. • Aplicativos Além dos apps nativos, é possível adquirir mais pela Windows Store. • Dimensões27,4 x 17,3 x 1,35 cm • Peso 907 gramas • Armazenamento 64GB e 128GB (+ cartão microSDXC) • Tela 10.6″; 1920 x 1080 pixels; 10-point multi-touch • Desempenho Intel Core i5 Processor (3ª geração) com Intel HD Graphics 4000; 4GB RAM • Câmera Frontal e traseira • Garantia Um ano • Preço Ainda não divulgado

