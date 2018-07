Tablet da Microsoft sai em 26 de outubro, junto com o Windows 8, nova versão do sistema operacional da empresa

SÃO PAULO – O tablet da Microsoft, Surface, já tem data para chegar às lojas: dia 26 de outubro. No mesmo dia, a empresa lança o Windows 8, a nova versão do seu sistema operacional para tablets e computadores.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A versão do Surface lançada nesta data será a mais simples, com processador ARM e Windows 8 RT. A versão com chip da Intel e Windows 8 Pro, mais sofisticada, estará nas lojas só no começo de 2013. A informação consta do relatório anual da empresa.

O preço do tablet ainda não foi divulgado, mas valores divulgados num site sueco sugerem que ele será bem mais caro que o iPad.

Quanto ao Windows 8, um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 1, anunciou o fim da fase de desenvolvimento do sistema operacional.

A Microsoft informou ainda que o software estará disponível para alguns desenvolvedores e clientes a partir de 15 de agosto.

A entrega da versão definitiva do Windows 8, ou RTM (Release to Manufacturing), é o último passo antes do lançamento do sistema operacional no mercado em 26 de outubro e tem como finalidade dar um tempo de margem às empresas que fabricam produtos vinculados com o Windows para se adaptarem à nova tecnologia.

O software será acessível através das assinaturas MSDN, TechNet, Centro de Serviços de Licenças por Volume (VLSC) e Windows Dev Center, onde se encontrarão as ferramentas necessárias para desenvolver aplicações que possam ser colocadas à venda na Windows Store.

A partir do dia 26 de outubro, os usuários do Windows poderão fazer a atualização do Windows 8 por US$ 39,99, e se um consumidor comprar um PC com Windows 7, poderá atualizá-lo com o Windows 8 Pro por US$ 14,99.

Atualmente, há uma versão de teste do Windows 8 disponível para qualquer usuário no site .

/ com EFE

—-

Leia mais:

• Portal Outlook.com substituirá o Hotmail

• Microsoft anuncia tablet Surface