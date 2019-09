New Wave Foods/Divulgação Camarão vegetal da New Wave Foods

Depois da carne vegetal, do bacon vegetal e do frango vegetal, chegou a vez do camarão vegetal. A startup americana New Wave Foods planeja lançar em 2020 uma imitação com ingredientes vegetais do crustáceo. O camarão está sendo desenvolvido com algas marinhas, proteína vegetal e outros dois ingredientes secretos da companhia.

Um dos investidores da companhia é a gigante do ramo alimentício Tyson Foods, que também fez aportes na Beyond Meat, startup de carne vegetal que ajudou a impulsionar globalmente a tendência. Ao abrir o seu capital, a Beyond Meat viu suas ações valorizarem 163%.

A empresa diz que as vantagens do novo camarão são tamanho e consistência: a versão animal pode ter grandes variações no tamanho e na forma, além de apresentar variabilidade sazonal nos preços. O produto poderia ser consumido também por pessoas com alergia à proteína do animal.

A ideia da New Wave é chegar a restaurantes dos EUA com distribuição da Tyson e, caso tenha, sucesso expandirá portfólio com versões vegetais para carne de caranguejo e de lagosta.