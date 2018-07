O suspeito é acusado de ter invadido casa de cofundador da Apple, onde teria roubado computadores e outros objetos

WASHINGTON – As autoridades do condado de Santa Clara, na Califórnia (EUA), prenderam um homem suspeito de ter entrado na casa de Steve Jobs – o cofundador da Apple, falecido em outubro de 2011 – para roubar mais de US$ 60 mil em computadores e objetos pessoais, informou nesta terça-feira o jornal Mercury News.

Casa de Steve Jobs em Palo Alto, California. FOTO: Paul Sakuma/AP

—-

O nome de Steve Jobs voltou a ganhar destaque na imprensa americana depois que o mesmo jornal informou que a casa do ex-CEO da Apple, situada na cidade de Palo Alto, havia sido roubada no último dia 17 de julho.

Em declarações ao jornal local, o promotor do condado de Santa Clara Tom Flattery afirmou que o suspeito teria roubado “computadores e artefatos pessoais” avaliados em mais de US$ 60 mil. No entanto, Flattery não detalhou os objetos roubados.

O suspeito do roubo, identificado como Kariem McFarlin, de 35 anos, foi detido no último dia 2 de agosto e indiciado formalmente por roubo e venda de objetos roubados, sendo que a justiça estipulou uma fiança de US$ 500 mil. Se for declarado culpado na audiência marcada para o próximo dia 20, o suspeito poderá pegar uma pena de máxima de sete anos e oito meses em prisão.

O crime, que segundo Flattery foi “completamente aleatório”, só foi divulgado à imprensa após a apresentação das acusações contra McFarlin.

/EFE