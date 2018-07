Na foto, o tablet UX10 da LG que roda Windows 7, apresentado em junho.

A LG Electronics, terceira maior fabricante de celulares do mundo, planeja lançar um computador tablet de 8,9 polegadas baseado na próxima versão do Android, afirmou uma fonte próxima do assunto na quinta-feira, 4.

O aparelho, que vai executar a versão “Honeycomb” do Android, do Google, projetado para tablets, será lançado na Coreia do Sul e no exterior no início do próximo ano, informou a fonte, que pediu para não ser identificada já que o novo sistema do Google ainda não foi anunciado.

A Apple controlou 95 por cento do emergente mercado de computadores tablets no terceiro trimestre, segundo a empresa de pesquisa Strategy Analytics.

O aparelho planejado pela LG será o primeiro da empresa no segmento depois que a companhia abandonou plano de lançar um modelo equipado com a versão 2.2 do Android. Na época, a LG informou que precisava de uma “versão mais confiável e melhor adaptada do Android para tablets”.

A Samsung, entretanto, lançou o Galaxy Tab equipado com a versão 2.2 do Android, na Coreia do Sul, na quinta-feira, 4, depois de revelar o modelo de 7 polegadas na Europa e outros países da Ásia anteriormente.

“Há uma controvérsia sobre se a versão 2.2 do Android é adequada para uso em tablets, mas os consumidores vão tomar a decisão final depois de usarem o Galaxy Tab”, disse JK Shin, diretor da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

