Tablet da Apple: não foi dessa vez; novamente

Navegação dinâmica, touchscreen de resposta rápida e o design caprichado de sempre. É assim que um vídeo postado ontem no YouTube (e espalhado hoje por sites de tecnologia) mostra o tão esperado tablet da Apple. Com uma tela LCD semelhante àquela que equipa o iPhone – mas com 10,1 polegadas – o aparelho é tido pela indústria como a próxima cartada da empresa de Steve Jobs e como a grande aposta do mercado para os anos que virão. Pena que o vídeo, mais uma vez, é fake (e o tal do ‘iPad’, ainda um boato).

12/12/2009 | 17h30

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo