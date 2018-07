??? Aparelho começa a ser vendido nos EUA em 1º de julho por US$ 500; é o primeiro a usar o sistema da Palm

Imagem do TouchPad exibida durante o lançamento do produto, em fevereiro. FOTO: Beck Deifenbach/REUTERS

LOS ANGELES – A HP lançará seu tablet Touchpad em 1º de julho nos Estados Unidos por US$ 500, estreando o primeiro aparelho do gênero que roda o sistema operacional da Palm.

Entrando na corrida dos tablets iniciada pelo iPad, da Apple, a HP afirmou nesta quinta-feira que vai começar a receber pedidos em 19 de junho na América do Norte e na Europa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A versão Wi-Fi do aparelho chega às lojas norte-americanas em 1º de julho, seguindo para Grã-Bretanha, Irlanda, França e Alemanha alguns dias depois.

O tablet, que emprega o sistema WebOS da Palm, chegará ao Canadá na metade de julho e seguirá para Itália, Espanha, Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia e Cingapura mais tarde em 2011.

A HP comprou a Palm no ano passado por US$ 1,2 bilhão, na esperança de combinar o WebOS com um leque de aparelhos que vão de smartphones a impressoras, apostando que ainda há espaço para mais uma plataforma de software para dispositivos móveis.

A HP enfrenta uma batalha morro acima contra um mercado já dominado pela Apple e por aparelhos baseados no sistema Android, do Google.

/ REUTERS