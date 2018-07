O tablet Xoom, da Motorola, será vendido por 799 dólares pela operadora norte-americana Verizon, sem subsídios. A versão somente com Wi-Fi custará 600 dólares, afirmou o presidente-executivo da fabricante, Sanjay Jha, nesta quarta-feira, 16.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Ao competir com a Apple, é preciso ter produtos de primeira linha”, disse Jha, acrescentando que o software do tablet pode ser atualizado.

A Motorola chegou depois das concorrentes ao cada vez mais popular mercado de tablets, no qual a Apple tomou a dianteira ao lançar o iPad no ano passado. Espera-se que cerca de 50 milhões de tablets sejam vendidos este ano.

Jha afirmou que praticamente todos os produtos da Motorola a serem lançados este ano usarão o sistema Android, do Google. Segundo o executivo, o pacto da Nokia de usar o sistema da Microsoft em seus smartphones pode favorecer o Android.

“Estou concentrado no Android, como sempre estive. Como resultado da parceria da Nokia com a Microsoft, é possível que alguns dos outros competidores também se concentrem em fazer produtos com o Android”, disse Jha a jornalistas durante a feira Mobile World Congress, em Barcelona.

Ele disse esperar que sistemas alternativos ao Android continuem no mercado. “Espero que sejam pelo menos três ou quatro. Eu amo o Android, mas desejo muito que não exista só uma alternativa.”

Jha também disse que a Motorola está considerando ter sua própria loja de aplicativos.

/ REUTERS