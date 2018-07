O aguardado tablet da Motorola começa a ganhar especificações palpáveis, informa o site T3. O aparelho, que deve ser chamado Stingray, pode ter tela de 10” e processador NVidia Tegra 2. Como deve ser vendido nos Estados Unidos em parceria com a operadora de telefonia celular Verizon, o tablet contará com função 3G.

O Stingray ainda não tem data de lançamento, mas rumores sugerem que ele será lançado junto com a versão 3.0 do sistema Android, do Google.