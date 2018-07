A Samsung Electronics firmou acordo com quatro operadoras nos Estados Unidos para vender seu tablet com o sistema Android, do Google, durante as festas de fim de ano.

Na quinta-feira, 16, a Samsung revelou os detalhes de seu novo Galaxy, com tela de 7 polegadas sensível a toque, que será vendido através da Verizon Wireless, Sprint Nextel, T-Mobile e AT&T, que também comercializa o iPad.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A gigante sul-coreana também firmou acordos com a MTV Networks, Paramount e NBC Universal para comprar ou transmitir programas de TV, seriados e filmes.

Diferentemente do iPad, o Galaxy — que tem muitos atributos iguais aos do smartphone Galaxy S lançado no segundo trimestre — possui câmeras em ambos lados para videoconferência, afirmou a Samsung em comunicado.

O equipamento conta com o sistema Android e oferece acesso a cerca de 80 mil aplicativos na loja do Google.

(REUTERS)