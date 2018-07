Produção do Google Nexus pode chegar a 600 mil unidades mensais; informações são do site Digitimes

SÃO PAULO – O tablet do Google, conhecido como Nexus, pode começar a ser vendido em julho. A produção inicial pode chegar a 600 mil unidades mensais. As informações são do site taiwanês Digitimes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ e no Tumblr

O aparelho está sendo produzido em parceria com a ASUS e pode vir com uma tela maior que sete polegadas, tamanho originalmente planejado, mas que não teria funcionado bem.

Rumores anteriores dão conta de que o tablet será apenas Wi-Fi e virã com um processador quad-core NVIDIA Tegra 3. Quanto ao preço, especula-se que ele será barato, possivelmente na faixa dos US$ 199.

O boato final diz que o aparelho pode ser apresentado na conferência anual do Google, que começa dia 27 de junho.