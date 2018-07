Site calculou que Nexus 7 pode vender até oito milhões até o fim de 2012

Hugo Barra, diretor de produtos do Google, no lançamento do Nexus 7 FOTO: Paul Sakuma/AP

SÃO PAULO – Projeções sugerem que o o tablet do Google, o Nexus 7, pode ser um sucesso de vendas até o fim do ano. O site Tech-Thoughts fez as contas baseado em dados de fontes diferentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O primeiro dado vem do site taiuanês Digitimes. Segundo ele, duas empresas que fornecem telas “touch” para o Nexus 7, TPK Holding e Wintek, informaram que enviarão 4 milhões de peças para no terceiro trimestre do ano.

O Tech Thoughts calculou a razão estoque vs venda final e chegou a um total de três milhões de tablets vendidos. Segundo o site, é o que a empresa imaginava vender de tablets em todo o segundo semestre de 2012.

Para o último trimestre do ano, o site levou em conta fatores como aquecimento de vendas de fim de ano e a chegada de novos concorrentes (novo Kindle Fire e iPad Mini) para prever que o tablet deve vender entre 35% e 40% a mais que o trimestre anterior. Para o Tech Thoughts, isso significa que o aparelho pode vender até 5 milhões no período.

Se as projeções estiverem corretas, o Nexus 7 venderá oito milhões de unidades em 2012. Será assim um dos tablets com Android mais populares já lançados.