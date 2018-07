Mirando no setor educacional, uma pequena empresa apresentou nessa semana o Kno, um tablet com duas telas enormes (de 14″). Ele é grande, pesado (tem cerca de 2,5 kg) e caro (custará mais de US$ 1000). A bateria do aparelho funciona entre seis e outo horas.

A tela é touchscreen (funciona com as mãos ou uma caneta) e, no coração, o Kno tem um chip Tegra 2 com 16GB de capacidade.

Equipado com Linux, o aparelho tem suporte a Flash e pode ser uma alternativa interessante em sala de aula. A fabricante estabeleceu parcerias com instituições de ensino para produzir conteúdo em um programa educacional. A ideia é que essas parcerias ajudem a baixar o preço e viabilizar a adoção do aparelho para fins educacionais.

Kno Movie from Kno, Inc. on Vimeo.

Será que pega?