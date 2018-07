As vendas de tablets ultrapassaram as de PCs em 2013; entre as razões está a variedade de dispositivos

Na história da computação pessoal, 2013 será lembrado como o ano em que os tablets ultrapassaram os PCs globalmente.

No Brasil, a situação se repete. Os dispositivos móveis já são responsáveis por 35% do mercado, enquanto os PCs têm 27%. Os notebooks continuam na liderança, com 38%, mas é questão de tempo para que sejam ultrapassados pelos aparelhos com telas de toque.

Um incentivo para que o consumidor brasileiro compre um tablet este ano foi o lançamento de toda uma categoria de tablets mais baratos, com preços que vão até R$ 500.

Esses aparelhos são de marcas pouco conhecidas, muitas estreantes no ramo dos eletrônicos, e que, ainda que tenham preço atraente, deixam muito a desejar em aspectos como durabilidade e processamento. Os sites de reclamação de consumidores estão cheios de queixas de pessoas que tiveram problemas com modelos deste tipo.

Isso não significa que não existam alternativas com preços amigáveis no mercado.

Para auxiliar o leitor interessado em comprar um tablet ou dar algum de presente, o Link selecionou nove modelos em diferentes faixas de preço.

Destacamos algumas especificações de cada aparelho, como resolução da câmera, processamento e tamanho de tela.

Também avaliamos quatro características de cada tablet, dando nota de 1 a 5: custo-benefício, design, recursos de software e desempenho do hardware.

(Clique na imagem abaixo para ampliar)