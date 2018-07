Post publicado no:

As companhias que esperam superar o tablet da Apple são gigantes como Dell, Google, HP, Microsoft e Samsung. Mas existem também algumas start-ups interessadas no mercado, entre elas a Kno.

A primeira vez que escrevi sobre a Kno foi em junho, quando a empresa mostrou um comprido dispositivo de tela dupla, voltado para universitários. Com uma tela de 14 polegadas, ele pesava quatro vezes mais que o iPad.

Parece que as críticas foram ouvidas. Na segunda-feira, 27, meses depois do primeiro tablet, a companhia revela o segundo modelo. O novo Kno é uma versão do equipamento anterior, só que com uma tela só. Ambos serão vendidos em dezembro.

Primeiro modelo (atrás) e o mais recente (na frente) FOTO: DIVULGAÇÃO

“Do ponto de vista da faculdade, inúmeros comentários mostram que o duplo painel é ótimo, mas alguns estudantes pensam que um único painel é melhor para eles”, disse Osman Rashid, fundador e executivo-chefe da Kno. “Nós não queremos privar ninguém do nosso sistema por causa do formato”.

A missão da Kno é criar não apenas hardware, mas também softwares específicos para que os estudantes possam ler livros escolares, tomar notas e fazer tarefas. O sistema desenvolvido deve funcionam não apenas no aparelho, mas também em PCs, iPads e outros equipamentos. Diminuir o peso é certamente um passo na direção certa.

Entre os maiores fãs de tablets está o hiperconectado Marc Andreessen, o fundador do Netscape que hoje se aventura como investidor e diretor do eBay, Facebook, Hewlett-Packard and Skype. Ele recentemente emprestou US$ 46 milhões para financiar a Kno (que, no total, juntou US$ 55 milhões). Se isso é suficiente para que a empresa ache o seu lugar no mercado de tablets, só veremos depois.

/ MIGUEL HELFT (NYT)