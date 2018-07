Pesquisa da Strategy Analytics indica que tablets Android representaram 39% do total de unidades vendidas em 2011

Em 2011, 26,8 milhões de unidades de tablets foram vendidas, mais que o dobro do que no ano anterior. FOTO: Jo Yong-Hak/Files/REUTERS – 10/8/2011

EUA – Computadores tablet que utilizam o sistema operacional Android, do Google, se aproximaram do líder iPad, da Apple, no mercado global no quatro trimestre, informou a empresa de pesquisas Strategy Analytics, nesta quinta-feira, 26.

As vendas globais de tablets somaram 26,8 milhões de unidades no quarto trimestre, mais do que dobrando ante os 10,7 milhões de um ano antes, informou a empresa.

“Dezenas de modelos Android distribuídos em vários países por diversas marcas como Amazon, Samsung, Asus e outros, têm direcionado os volumes (de vendas)”, disse o analista Neil Mawston em comunicado.

A participação de mercado do Android subiu para 39%, ante 29% na comparação anual, enquanto a fatia da Apple caiu de 68% para 58% na mesma base de comparação.

O mercado de tablets cresceu 260% no ano passado, para 66,9 milhões de unidades, à medida que consumidores estão, cada vez mais, comprando estes dispositivos no lugar de notebooks e e até de computadores de mesa mais básicos.

A Strategy Analytics disse que a Microsoft teve 1% de participação no mercado global de tablets no trimestre passado.

