Os tablets da Asus. FOTO: PICHI CHUANG/REUTERS

A Asustek Computer vai começar a vender computadores tablet em janeiro de 2011, ingressando em um mercado crescente que já conta com outros rivais na disputa com a Apple.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Representante da Asustek informou nesta quinta-feira, 4, que a companhia vai começar a vender tablets Eee Pad com Windows em janeiro e outros modelos com o sistema Android, do Google, em abril. A empresa informou que ainda não decidiu os preços dos aparelhos.

Um crescente número de empresas de tecnologia está mergulhando no mercado de tablets após o lançamento do iPad, pela Apple, o que tem afetado as vendas de notebooks.

A Dell espera lançar um número significativo de modelos a partir do próximo ano e a LG Electronics planeja lançar um aparelho baseado na próxima versão do Android.

No terceiro trimestre, a Apple controlava 95% do mercado de tablets, segundo a Strategy Analytics.

/ REUTERS