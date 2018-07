Fabricantes têm como incentivo a projeção de que brasileiro comprará mais tablets que PCs em 2013

SÃO PAULO – Tradicional feira de produtos para consumo residencial, a Eletrolar 2013 foi invadida pelos tablets de baixo custo. Vários estandes da feira exibiam modelos de marcas como CCE, Multilaser, Dazz, Ellite, Amvox e Dip, com sistema operacional Android e boa parte custando entre R$ 300 e R$ 700.

—-

O alvo é o consumidor emergente que quer possuir esse tipo de aparelho, mas não pode arcar com os modelos “famosos” como o iPad ou o Galaxy Note.

Como incentivo, esses participantes da segunda divisão dos tablets têm as previsões de que, seguindo a tendência mundial, o brasileiro comprará muito mais tablets que PCs em 2013. Além disso, é a história de sucesso da DL, empresa brasileira que se tornou a maior vendedora de tablets do País oferecendo modelos econômicos.

O estande da DL na Eletrolar estava bastante concorrido nesta quarta-feira, 17, com seus displays exibindo uma porção de modelos distintos, com muitos deles bastante parecidos entre si. Um de seus lançamentos era o E-Voice, que faz e recebe chamadas telefônicas.

Apesar da presença dos tablets, a conectividade não era uma característica muito presente em outros tipos de produtos. Apesar de que muito tem se falados nos últimos anos sobre casa conectada e internet das coisas, na Eletrolar se contava nos dedos os eletrodomésticos que contemplavam esse tipo de tecnologia.

Veja abaixo alguns deles, entre os destaques da Eletrolar.

Sistema de alarme Blaupunkt. O próprio usuário instala. O dispositivo avisa no celular se alguém tentou entrar na casa.

Ferro PerfectCare da Philips com processador que mantém temperatura ideal. O fabricante garante que ele não queima a roupa. Preço sugerido: R$ 1.198.

Fogão Brastemp com Wi-Fi pode ser controlado via tablet. Preço sugerido de R$ 4.599.

Computador híbrido da Philco que vira tablet com tela de 18 polegadas.

Robocleaner, da Niivo, varre e aspira o chão da casa e recarrega a bateria automaticamente. Preço sugerido é de R$ 799.

Soundbar SB 400 da JBL substitui o home theater, tem conexão Bluetooth e quatro portos HDMI.

Sharecenter da D-Link administra nuvem de armazenamento de dados.