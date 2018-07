Empresas como Samsung, LG e Toshiba anunciaram seus lançamentos um dia antes da abertura da feira de eletrônicos

Galaxy Tab 7.7 da Samsung e Pentouch TV da LG, apresentados na véspera da abertura da IFA, em Berlim. FOTO: WOLFGANG KUMM/EFE

BERLIM - Um novo dispositivo com o selo Samsung que aposta em um mercado entre os celulares e os tablets, um aplicativo de voz para que os motoristas se comuniquem enquanto estiverem no volante, notebooks ultrafinos e telas 3D conquistaram a atenção do público um dia antes da abertura da feira IFA, em Berlim.

As equipes dos expositores continuavam a desempacotar seus celulares e utensílios enquanto a feira de eletrônicos se prepara para abrir suas portas oficialmente. No entanto, a Samsung já apresentou, nesta manhã de quinta-feira, 1, um dispositivo que se posiciona entre um tablet e um smartphone com touchscreen e com um lápis de plástico, o que lembra, de longe, os antigos PDA e abre uma nova categoria no setor, segundo a empresa.

O vice-presidente executivo e responsável mundial de vendas e marketing da divisão de celulares de Samsung, DJ Lee, afirmou que a companhia desenvolveu esta nova categoria de dispositivo porque tinha detectado que muitos usuários “levam pequenos cadernos para anotar as ideias”.

Os presentes na entrevista coletiva da multinacional coreana aguardavam ansiosos pela apresentação do celular Wave 3, que funciona com o sistema operacional da Samsung, o Bada, em sua nova versão 2.0.

Além disso, a companhia aproveitou o último dia antes da inauguração oficial da IFA para apresentar seu tablet Galaxy Tab 7.7 e o portátil Series 7.

Outros lançamentos. Nesta quinta-feira, a multinacional americana Ford anunciou em sua área de exibição que lançará, na Europa, em 2012, seu sistema SYNC de comunicação por voz com o carro, que já funciona nos Estados Unidos. Também apresentou um sistema de restrição de certos parâmetros nos veículos da Ford, projetados para quando os pais deixarem as chaves do carro com seus filhos.

Por sua vez, Lenovo teve tempo para entrar na competição no mercado dos notebooks ultrafinos ou ultrabooks com um modelo que demora apenas 10 segundos para ligar e que não apresenta ranhuras de ventilação debaixo do computador, já que a tomada de ar está sob o teclado.

A outra grande multinacional tecnológica coreana, LG, apresentou vários dispositivos audiovisuais, entre as quais estão suas televisões que reproduzem imagens em três dimensões. O televisor 3D também foi um dos protagonistas da Toshiba, que, além dele, apresentou um tablet para o mercado europeu.

Assuntos centrais. O gerente executivo da feira, Dirk Koslowski, assegurou em declarações à Agência Efe que os principais temas desta edição serão precisamente os tablets e as televisões com tecnologia 3D, embora também ressalte a eficiência energética e o respeito ao meio ambiente.

Ao longo desta quinta-feira, a IFA foi tomando corpo e, no fim da tarde, já havia estandes de empresas que pareciam prontos para receber as milhares de pessoas que, a partir de sexta-feira, visitarão a feira de Berlim, que contará com 140 mil metros quadrados de exposição.

