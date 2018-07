A empresa de pesquisas Gartner reduziu nesta segunda-feira, 29, a estimativa para vendas globais de computadores neste e no próximo ano, citando a demanda mais fraca em decorrência da preferência dos consumidores por tablets em vez de PCs.

A Gartner estima que as encomendas este ano cresçam 14,3% ante 2009, para 352 milhões de unidades, e aumentem 15,9% em 2011 na relação anual. Anteriormente, a previsão era de crescimento de 17,9% este ano e de 18,1% no próximo.

“Os resultados refletem reduções quanto ao crescimento esperado em número de unidades no curto prazo com base na demanda mais fraca dos consumidores, decorrente principalmente do aumento do interesse por tablets como o iPad”, disse Ranjit Atwal, diretor de pesquisa da Gartner, em nota.

“Os tablets devem substituir cerca de 10% dos PCs até 2014″, acrescentou ele.

/ Terhi Kinnunen (REUTERS)