Segundo Abinee, expectativas é de que até 10 milhões de tablets sejam vendidos em 2014, alta de 36%

SÃO PAULO – Os tablets devem representar quase metade das vendas de itens de informática em 2014, segundo projeção divulgada hoje pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e a consultoria IDC. A expectativa é de que sejam vendidos 10,795 milhões de tablets em 2014, o que representaria uma alta de 36% sobre o volume esperado para este ano, de 7,91 milhões. Assim, os tablets deverão responder por um total de 45% das vendas do setor de informática no próximo ano, ante 36% projetado para 2013.

“O mercado será dominado por tablets de baixo valor”, afirmou o economista da Abinee, Luiz Cezar Rochel, em referência à retração de preços destes aparelhos. Segundo a IDC, o preço médio dos tablets foi de R$ 610 no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 2% em termos nominais frente ao segundo trimestre deste ano e de 28% sobre igual período de 2012.

Segundo ele, o avanço dos tablets se dará em cima dos notebooks e computadores de mesa (desktops).

Para a IDC, as vendas de notebooks e computadores vão recuar cerca de 10% este ano sobre 2012. Para 2014, a estimativa inicial é por uma retração de 6% das vendas.

Pelas projeções da entidade, as vendas de desktops (computadores de mesa) vão recuar 13% em 2013 e 18% em 2014. Os notebooks, após uma previsão de retração de 8% para este ano, devem voltar a registrar crescimento no ano que vem, com alta de 3%.

Com o resultado de PCs e tablets contabilizados conjuntamente, o setor de informática vai ter uma alta de 16% das vendas em 2013, para 21,8 milhões de unidades, e de um incremento de 9% no ano que vem, para 23,9 milhões.

O desempenho dos tablets vai contribuir também para o aumento de 8% do faturamento do setor de informática, que deve encerrar 2013 em R$ 46,9 bilhões, segundo Rochel.

Celulares

Este ano vai confirmar ainda a tendência de consolidação dos smartphones, com estes dispositivos respondendo pela primeira vez por mais da metade das vendas (52%). O mercado total de celulares deve crescer 3% este ano, impulsionado pelo aumento de 100% das vendas de smartphones, enquanto os aparelhos tradicionais devem ter queda de 33%.

Para 2014, o cenário será idêntico, com as vendas de smartphones crescendo 61% e dos aparelhos tradicionais recuando 44%. Dessa forma, a projeção da associação aponta para os smartphones representarem 76% das vendas, contra 24% dos dispositivos tradicionais. Este ano, o governo desonerou o preço dos smartphones, o que está puxando as vendas.

No total, serão vendidos 61,061 milhões de celulares este ano, projeta a Abinee, enquanto em 2014 este número deverá saltar para 67,6 milhões. Somente em smartphones, o Brasil deverá vender 51,4 milhões de dispositivos.

/Rodrigo Petry e Mateus Fagundes (Agência Estado)