Android está em 95% dos dispositivos deste tipo no País; dados são da consultoria IDC

SÃO PAULO – Números da IDC Brasil de abril a junho mostraram que o tablet já é o segundo tipo de computador pessoal mais popular do País, ultrapassando os modelos de mesa e se aproximando dos notebooks, em primeiro lugar.

Os computadores com tela de toque ocuparam 35% do mercado no segundo trimestre do ano, enquanto que os desktops ficaram com 27% e os notebooks tiveram 38%.

No primeiro trimestre, segundo a IDC, a fatia dos tablets era de 27,6%, enquanto notebooks tinham 39,5% e desktops 32,9%.

Entre abril e junho foram vendidos 1,92 milhão destes aparelhos no País, o que representa um crescimento de 151% na comparação com o mesmo período no ano passado.

Destes aparelhos, 95% utilizam o sistema operacional Android, contra 68% no segundo trimestre de 2012. O preço médio dos dispositivos caiu de R$ 968 no período em 2012 para R$ 628 este ano. Os aparelhos com preço até R$ 500 foram responsáveis por 55% do total.

O IDC revisou para cima sua previsão de vendas para o Brasil este ano, de 5,9 milhões, feita no fim do primeiro trimestre, para 7,2 milhões. Se o resultado se concretizar, será um aumento de 120% nas vendas desse tipo de produto em relação a 2012.