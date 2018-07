A parceria entre uma empresa tecnologia norte-americana e um fabricante de displays de Taiwan tem aumentado a concorrência entre o papel e o livro digital como o principal meio impresso.

Quatro anos atrás, a EInk Corporation, de Cambridge, Massachusetts, e a Prime View International, de Taiwan, se juntaram para criar o papel digital que hoje está em 90% do mercado crescente de leitores digitais.

A participação asiática levou à comparação dos leitores digitais com a revolução tecnológica chinesa de 2 mil anos atrás, quando uma recente invenção, o papel, começou a substituir blocos de madeira e de bambu para escrever os caracteres chineses.

Mas as perguntas ainda pairam sobre a empreitada taiwanesa-americana, como a aceitação do mercado a dispensar a leitua no papel em favor de leitores digitais, ainda pouco familiares.

“É ingênuo pensar que um produto desse tipo vai revolucionar a forma que a mairia das pessoas lê”, diz o analista Michael Norris, da consultoria Simba Information, de Rockville, Maryland. Os americanos, por exemplo, estão adotando e-readers a uma taxa “muito, muito mais lenta do que parece”.

Outro desafio para as empresas é a capacidade de clientes como a Amazon e a Sony de resistir a produtos concorrentes com multiplas funções além de leitor digital, como o iPad da Apple. As vendas dos leitores digitais estão tendo dificuldades de acompanhar o crecimento do iPad nos últimos 5 meses.

O pesquisador Chris Hung, do Instituto Taiwanês para a Indústria da Informação, diz que 9 milhões unidades do iPad devem ser vendidas este ano de acordo com as expectativas, um número que os leitores digitais demorarm 2 anos para atingir.

A competição entre leitores digitais está aumentando. No último mês, a Amazon cortou o preço do Kindle em US$ 70, baixando para US$ 189, depois de a Barnes & Noble ter reduzido o preço do seu leitor Nook em US$ 60, para US$ 199. Os modelos do iPad começam em US$ 499.

Ainda assim, fabricantes de e-readers parecem estar felizes com as vendas — pelo menos até agora. Em 2010 — quatro anos depois dos primeiros modelos terem sido lançados — o total de vendas deve atingir 10 milhões de unidades de acordo com a consultoria Display Search. Em 2009 foram 4 milhões.

Com a redução dos preços, as vendas devem aumentar ainda mais rápido, especialmente quando telas de papel digital coloridas e com outras inovações chegarem ao mercado para substituir as telas monocromáticas atuais.

Kyle Mizokami, um escritor de São Francisco de 39 anos, já terminou de ler duas dúzias de livros digitais no Kindle, e diz ser um entusiasta.

“Ter um Kindle aumentou minha leitura”, ele escreveu por e-mail. “É uma leitura sem distrações, e eu acho tão divertida — se não mais — do que ler livros em papel.”

Scott Liu, presidente da empresa taiwanesa agora conhecida como E Ink Holding, tem uma visão otimista do futuro dos e-readers, refletindo sua confiança não só na aceitação do mercado em geral, mas também na concorrência entre seus clientes e o iPad.

A tela de papel digital que a empresa de Liu produz é muito simple. É produzida anexando um vidro a um fino painel de papel digital com milhões de pequenas microcápsulas, cada uma carregada de partículas positivas e negativas, com seis pontos preto e branco. Um processador e outros chips são conectados ao painel.

“As pessoas leem no papel digital exatamente como leem em um papel convencional, usando luz natural do ambiente”, afirma Liu à agência Associated Press. “Em 5 anos, deveremos ver uma mudança radical nos hábitos de leitura, com mais pessoas optando pela leitura eletrônica.”

Annie Huang (AP)