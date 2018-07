Depois de Londres, Taiwan diz que a ilha deverá ter internet Wi-Fi gratuita em todos os estabelecimentos públicos

TAIPEI – Após o anúncio de que Londres poderá ter uma rede Wi-Fi pública, agora Taiwan anuncia plano semelhante para este ano. Os cidadãos da ilha poderão usar gratuitamente de conexão sem fio à internet em de todos os lugares públicos da ilha a partir de outubro, afirmou hoje o Ministério de Transporte e Telecomunicações.

“O objetivo deste serviço é oferecer comodidade ao público”, disse o diretor do Centro de Administração Informática do Ministério Shi Zen-Chung à imprensa. O serviço gratuito de conexão Wi-Fi será oferecido em locais turísticos, aeroportos, instituições públicas, agências do correio, escolas e estações de trem, afirmou.

O plano almeja “oferecer uma conexão média de 512 kilobits por segundo, mas a velocidade dependerá do número de usuários”, explicou Shih.

As instalações necessárias para o lançamento da internet em Taiwan estarão prontas em agosto, os serviços serão então testados em setembro e estará pronto para funcionamento no início de outubro, prevê o ministério.

