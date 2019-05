Bandai Tamagotchi One chegou às lojas dos EUA na segunda, 13

Tamagotchi, conhecido também no Brasil como "bichinho virtual", está de volta. A nova versão do brinquedo, que foi febre na segunda metade dos anos 1990, chegará às lojas dos EUA em julho por US$ 60. Apesar de manter um visual muito parecido com a sua primeira encarnação, incluindo os três botões para interagir com bichinho, o novo Tamagotchi nasceu pronto para brilhar com quem já é um nativo da geração dos smartphones.

O Tamagotchi On tem conexão Bluetooth, o que permite conectá-lo a smartphones e tablets. O recurso permitirá participar de eventos coletivos e fazer o download de conteúdo extra. O brinquedo conta também com conexão infravermelha, o que permite que dois Tamagotchis interajam. Com esse recurso, dois bichinhos diferentes poderão até se casar e ter filhos.

Essa, porém, não é a primeira vez que o bichinho virtual é repaginado. Quando completou 20 anos, em 2017, o Tamagotchi ganhou uma reedição comemorativa. A tela colorida também não é novidade: em 2008, saiu apenas no Japão o Tamagotchi Plus Color.