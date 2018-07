Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Audiência na Câmara dos Deputados discutiu a regulamentação do aplicativo Uber no Brasil Audiência na Câmara dos Deputados discutiu a regulamentação do aplicativo Uber no Brasil

Uma audiência na Câmara dos Deputados realizada ontem para discutir a regulamentação do aplicativo Uber, que conecta motoristas particulares com passageiros, mostrou como a tensão entre taxistas e representantes do aplicativo tem se agravado.

Na audiência, Antônio Raimundo Matias dos Santos, presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores das Empresas de Táxi de SP (Simtetaxis), disse que os deputados precisam tomar providências para proibir a atuação da empresa no Brasil porque “não tem mais como conter a categoria” e “vai ter morte” caso o serviço não seja proibido.

Natalício Bezerra, presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo (Sinditaxi), e outro representante da categoria que participou da audiência, confirma a declaração. “Nós estamos fazendo de tudo para que não haja distúrbio e confusão, mas acho que as autoridades estão de braços cruzados”, diz. “Os motoristas estão me pressionando. Ontem à noite mesmo me chamaram para ir a um evento lá no Brás para segurar um motorista que queria colocar fogo em um carro do Uber”, disse por telefone ao Link.

A categoria aguarda o resultado de uma ação judicial pedindo a proibição do aplicativo e, após promover protestos nas ruas, agora cobra uma ação direta do prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. “Gostaria que o prefeito tomasse uma decisão, porque ele manda nisso e pode resolver esse problema. Qualquer cidadão para vender pipoca na cidade precisa de alvará, por que essa organização internacional pode chegar aqui e começar a trabalhar ao seu bel-prazer? O prefeito de São Paulo precisa tomar uma atitude”, diz.

A principal queixa dos taxistas é a falta de regulamentação do serviço no Brasil. Para eles, o Uber promove concorrência desleal com taxistas que pagaram por um alvará para exercer a profissão e ameaça a segurança dos passageiros, uma vez que o Uber permite que motoristas sem esse alvará prestem serviço por meio do aplicativo. O objetivo da audiência de ontem era discutir uma regulamentação que acabasse com essa discussão, mas os representantes dos taxistas rechaçam a ideia e pedem a proibição do aplicativo.

“Nós já temos trem, metrô, ônibus e táxi em São Paulo. Se deixar mais cinco, dez mil táxis trabalharem em São Paulo, vai bater um atrás do outro de tanta gente e o serviço vai ser péssimo”, diz Bezerra, do Sinditaxi, que afirma que a presença do Uber na cidade de São Paulo já teve impacto negativo nos ganhos dos taxistas.

A Uber se defende dizendo que não é uma empresa de transporte, mas de tecnologia, que cede sua plataforma para que motoristas particulares prestem serviço. Esta semana, porém, um tribunal da Califórnia obrigou a empresa a reconhecer uma de suas motoristas como funcionária e não como prestadora de serviços.

Na audiência na Câmara dos deputados, o advogado da Uber, Daniel Mangabeira afirmou que os dois lados podem conviver já que o serviço prestado pela Uber seria diferente do prestado pelos taxistas. Procurado pelo Link, a Uber declarou por meio de nota que “reafirma seu compromisso com as leis e as instituições” e expressou repúdio “a qualquer tipo de violência. A missão da Uber é oferecer mais uma opção de transporte segura e confiável para o brasileiro.”

Motoristas revelam tensão com taxistas

Sergio Castro/Estadão

Layzza e Iuri abandonaram suas áreas profissionais originais, compraram um carro de luxo e se tornaram motoristas do Uber para ganhar mais. Layzza e Iuri abandonaram suas áreas profissionais originais, compraram um carro de luxo e se tornaram motoristas do Uber para ganhar mais.

Em maio, a reportagem do Link conversou com motoristas que trabalham usando o aplicativo Uber. Na ocasião a motorista Michelle de Oliveira, de 32 anos, que trabalha em Belo Horizonte, declarou já ter sofrido intimidação por parte de taxistas por trabalhar usando o aplicativo. “Taxistas já filmaram meu serviço, minha placa, meu rosto. Eles bateram boca e eu fiquei constrangida, porque era a sensação que ele queria causar”, disse.

A motorista diz que aderiu ao serviço acreditando que vá ocorrer uma regulamentação. “Fiz um investimento alto em um carro de luxo e seguro. Tenho dois filhos que crio sozinha. Dei esse passo acreditando na regulamentação e eu espero mesmo que ela aconteça. Dependo dessa renda”, disse ela, que tira cerca de R$ 2 mil por semana com o trabalho pelo Uber.

Layzza Brito, de 28 anos, que abandonou a área de recursos humanos para virar motorista parceira do Uber junto com seu marido, o ex-publicitário Iuri Tampolski, de 30, diz sentir a insatisfação dos taxistas nas ruas. “Quando eles identificam que a gente é motorista do Uber, eles não olham bonito para gente. Já tentaram me xingar, mas eu fechei o vidro e fui embora. É algo que incomoda (o app Uber) por ser novo”, disse.

O Link questionou a Uber se a empresa vai tomar alguma medida para proteger seus motoristas no Brasil diante das afirmações de que “vai ter morte” caso o serviço seja regulamentado.

“Mais uma vez, ressaltamos nosso repúdio à todo tipo de violência. Os motoristas parceiros da Uber são orientados a evitar situações de confrontos e informar à Uber, para que a companhia tome as devidas medidas em cada caso, junto com as autoridades competentes”, disse a empresa por meio de nota. A Uber afirma que nunca teve nenhum caso grave de ataque a motoristas parceiros.

Próximos passos

Na audiência de ontem, os deputados, em sua maioria, concordaram com uma regulamentação do Uber sob a alegação de que o legislador deve assimilar as inovações tecnológicas. Segundo a Agência Câmara, o superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Muñoz de Oliveira, e o pesquisador do Internet.Lab (centro de pesquisa independente sobre direito e tecnologia) Pedro de Paula, defenderam que a regulação do aplicativo seja feita por cada município, de acordo com as necessidades de cada cidade.

Aguarda análise dos deputados o Projeto de Lei 1584/15, que inclui a prestação de serviço remunerado de transporte de passageiros através de aplicativos ou outros serviços tecnológico no Código de Trânsito Brasileiro.

Presente em mais de 300 cidades de 57 países, a plataforma Uber é avaliada em cerca de US$ 40 bilhões, sem ser dona de nenhum carro nem empregar motorista algum. O valor de mercado da empresa já é maior do que o do serviço de locação de carros Hertz GlobaL, avaliado em US$ 9,5 bilhões, segundo a Consultoria Economática.

No Brasil o Uber funciona em quatro capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

/Colaboraram Laura Maia e Murilo Roncolato