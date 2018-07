Reuters

Taylor Swift não é a maior entusiasta de serviços de streaming. Em novembro de 2014, ela retirou toda sua discografia do Spotify, alegando que não pagavam corretamente direitos autorais. Em seguida, proibiu que o disco 1989, seu mais recente lançamento, estivesse disponível no Tidal. Agora, a cantora fez um texto criticando o Apple Music e já oficializou que seu último álbum também não estará presente na plataforma.

No texto divulgado em seu Tumblr, Taylor, além de reiterar que 1989 não estará no novo serviço de streaming, disse que a empresa não está sendo honesta com os artistas, músicos e compositores. O motivo? A Apple não pagará os direitos autorais nos três primeiros meses de funcionamento da plataforma, já que o serviço funcionará gratuitamente ao longo desse tempo.

“[Não pagar os direitos] é chocante, desapontador, e completamente contrário a essa historicamente progressiva e generosa companhia”, disse no texto. ”Isso não é reclamação de uma menina mimada e petulante. Estes são os sentimentos de todos os artistas, escritores e produtores nos meus círculos sociais, que temem falar publicamente porque admiram e respeitam a Apple.”

Ainda temendo que a acusem de se importar apenas com direitos autorais, Taylor ressaltou que possui condições de bancar os gastos com shows e novas produções. A reclamação, segundo ela, é pela falta de honestidade em não haver remuneração pelos meses de divulgação do trabalho.

No ano passado, ela se envolveu em algumas polêmicas em relação aos direitos autorais. Primeiramente, após sair do Spotify, Daniel Ek, CEO da companhia de streaming, respondeu dizendo que eles pagavam, em média, US$6 milhões por ano aos artistas mais tocas — Taylor, obviamente, está incluída neste grupo. Em seguida, ela proibiu o uso e a replicação de qualquer frase presente em seu álbum 1989.

A Apple ainda não se manifestou sobre o texto da cantora.