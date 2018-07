Taylor Swift diz que ‘não parecia certo’ colocar seu novo sucesso ‘Shake it Off’ no Spotify. FOTO: Reuters Taylor Swift diz que ‘não parecia certo’ colocar seu novo sucesso ‘Shake it Off’ no Spotify. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Em entrevista ao Yahoo! Music, a cantora americana Taylor Swift comentou remoção de seus álbuns do serviço de streaming Spotify.

Swift comentou sobre as rápidas mudanças pelas quais a indústria musical passa e, nesse contexto, se disse receosa quanto a colocar seu novo álbum para streaming. “Todas as coisas novas, como o Spotify, me parecem um pouco como um grande experimento. E eu não estou interessada em contribuir com meu trabalho para um experimento que eu não sinto que compensa justamente os compositores, produtores, artistas e criadores de música”, disse.

Para a autora de Shake It Off, há uma “percepção” de que a música “não tem valor e deve ser gratuita”. “Eu tento manter a mente aberta às coisas, porque eu acho que é importante ser parte do progresso, mas acho que ainda está de pé um debate sobre se isso [streaming] é realmente progresso ou se está levando a palavra ‘música’ para fora da indústria da música.”

Ela conta que até estava motivada a colocar seu recente single, mas que de repente “não pareceu certo”.

“Eu sentia que estaria dizendo a meus fãs que ‘se vocês criarem música um dia, se vocês pintarem um quadro um dia, alguém vai entrar no museu, pegar sua obra da parede e dizer que é deles e que não têm que pagar mais por ele’”, disse. “Eu não gostava dessa percepção que estaria propagando. Então decidi mudar o modo como estava fazendo as coisas.”

Negócio furado

O músico e empresário americano Jimmy Buffett se manifestou no início de outubro pedindo, de forma irônica, ao CEO do Spotify, Daniel Ek, por um aumento.

O vocalista da banda inglesa Radiohead, Thom Yorke, também já se manifestou contra o serviço. Em julho de 2013, o músico e o produtor Nigel Godrich anunciaram que tirariam suas músicas do Spotify pois o pagamento de direitos autorais era “pífio”. Em outubro, Yorke chegou a dizer que o Spotify era algo a ser combatido.

“Como músicos, temos que lutar contra o Spotify. Ele é um símbolo da velha indústria, e sinto que assim que ela morrer, algo de bom vai acontecer”, disse. A banda Radiohead lançou uma música inédita recentemente pelo seu aplicativo e o vocalista Thom Yorke lançou um álbum solo para download via BitTorrent ao custo de US$ 6.

Brasil

O Spotify chegou no Brasil em maio deste ano e artistas e produtores brasileiros, ao Link, não se mostraram tão animados com a notícia. Em entrevista, o cantor Marcelo Jeneci disse que música digital não fazia “nem cócega” no seu bolso. Enquanto o produtor musical e veterano da indústria Pena Schmidt dizia que o modelo de streaming ainda estava sendo questionado pelo mercado.