SÃO PAULO – Tão improvável quanto a localização é a proposta de uma nova aceleradora que acaba de ser lançada na Itália. A TechPeaks fica nos Alpes italianos, região turística que concentra estações de esqui, e pretende atuar como uma “aceleradora de pessoas” – o que significa que vai aceitar não apenas empresas já formadas, mas também pessoas que tenham apenas uma ideia na cabeça e o desejo de criar um negócio inovador.

O objetivo é que os empreendedores que não tiverem uma empresa possam conhecer outras pessoas na aceleradora e se unir para tirar uma ideia do papel ou se juntar ao time de alguma startup participante.

As inscrições para participar do programa da TechPeaks estão abertas até o dia 5 de abril e a primeira turma começa no dia 30 de maio. Durante seis meses, os escolhidos para participar do programa terão estadia, alimentação e um escritório de trabalho disponíveis gratuitamente.

A aceleradora também oferece uma espécie de bolsa de 500 € por mês para despesas pessoais, além de um investimento de 25 mil € para desenvolvimento dos projetos sem contrapartida. Os participantes terão apoio de 40 mentores do mundo inteiro, conexão com o centro de pesquisas da universidade local, em Trento, e vão desenvolver networking internacional.

A região de Trentino, no nordeste da Itália, vem tentando desenvolver seu ecossistema de tecnologia e, nos moldes do Startup Chile, decidiu investir em um programa para atrair empreendedores para a região.

A boa notícia é que estrangeiros podem participar do processo seletivo e terão apoio para ter o visto facilitado. Também não é necessário abrir uma empresa na Itália para participar da seleção, mas o investimento de 25 mil euros será destinado apenas a quem for empreender no país.

Outros 200 mil € em investimentos – dessa vez , em troca de participação – estarão disponíveis ao final do programa. Segundo um dos organizadores da aceleradora, Evan Nisellsson, já se inscreveram pessoas da Rússia, Europa e dos Estados Unidos.

