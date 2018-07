REPRODUÇÃO/CNET

Nem monitor, nem grandes computadores. Tudo o que o teclado KiBoJet precisa é de uma fonte de energia e uma parede. Isso porque o aparelho vem com um entrada HDMI (pela qual pode se ligar a um microcomputador) e um projetor, capaz de projetar imagens de 21 a 33 polegadas em Full HD. A empresa Sho U apresentou o seu teclado na feira Computex, um dos maiores eventos de eletrônicos do mundo realizado em Taipé, Taiwan.

Segundo o Cnet, que foi quem testou a novidade na feira asiática, o projeto gera uma luminosidade de até 150 lumens (uma vela, em comparação, gera cerca de 13 lumens), o que garante boa visibilidade mesmo em ambientes iluminados.

Apesar de dispensar um monitor, o teclado precisa estar ligado a um computador. Na feira, o teclado estava exposto ligado a um mini-computador da Intel via entrada HDMI, chamado Intel Compute Stick – dispositivo pouco maior que um mouse, mas processador de 1,3GHz, 2GB de RAM e 32 MB de armazenamento – rodando a versão de testes do Windows 10.

O teclado tem ainda redes Wi-Fi e Bluetooth, bem como alto-falantes embutidos e entrada para fone de ouvido. O modelo, no entanto, não vem com mousepad. Segundo a Cnet, o teclado é bem estável, o que permite que o usuário digite no teclado sem tremular a imagem projetada na parede.

O KiBoJet apresentado se trata ainda de um protótipo. A versão final deve ficar pronta na primeira metade de 2016. Veja o vídeo de avaliação do produto pelo Cnet: