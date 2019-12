Charles Platiau/ Reuters Google disse que está trabalhando em uma solução para o problema.

Usuários do Gboard, teclado para dispositivos Android do Google, têm enfrentado problemas com a ferramenta há quase uma semana, conforme relatos de pessoas no Twitter na manhã desta terça-feira, 17. Além de mensagens de erro, o aplicativo também não estaria aparecendo da forma correta na tela de desbloqueio.

'Gboard parou de funcionar' ou 'Gboard apresenta falhas continuamente', são algumas das mensagens que aparecem quando se tenta digitar uma palavra ou frase. A falha tem sido comentada desde a tarde da última segunda-feira, 16, quando os usuários levaram o assunto aos trending topics do Twitter.

Ainda nesta manhã é possível encontrar comentários sobre o tema na rede social. Entre as reclamações, estão relatos de pessoas que não conseguem digitar a senha alfanumérica para desbloquear o aparelho ou até mesmo escrever a palavra 'teclado' na Google Play Store, para conseguir fazer o download de outro tipo de ferramenta de digitação.

Minha vida está presa em uma tecnologia que controla 99% dos celulares com seu Sistema Android em diversos fabricantes e por falha do Gboard da #Google minha vida profissional e pessoal parou necessito das minhas informações para meu trabalho profissional. pic.twitter.com/UHcNiLdRLi — Adilson Ximenes (@ximenes_adilson) December 17, 2019

Dei um chilique hoje xingando meu pobre celular e descobri q o problema era no Gboard geral! Só q desinstalei e instalei em seguida e voltou... #gboard pic.twitter.com/i6np1dcsgK — Carol Fonseca (@carolfonsecavet) December 17, 2019

Mas, ao que tudo indica, o pesadelo parece estar acabando para algumas pessoas, que já teriam recebido um aviso de atualização do Gboard.

Eu att o gboard e agora finalmente voltou a funcionar. Depois de quase formatar meu cel pensando q era vírus. Obrigada, @googlebrasil pic.twitter.com/OyANrOHVaQ — J ⅐ (@ccexpects) December 17, 2019

No entanto, apesar de ter ganhado destaque recentemente, o problema não é uma 'novidade', já que desde a última quarta-feira, 11, usuários reclamavam na Google Play Store sobre a instabilidade do aplicativo, que teria acontecido após uma atualização.

Vale lembrar que o Gboard se tornou extremamente popular nos smartphones Android e passou a ser utilizado como padrão de fábrica por marcas como Motorola e Xiaomi. Entre os recursos que ele oferece está a possibilidade de criar figurinhas com o rosto do usuário e o envio de GIFs e emojis diferenciados.

Questionado, o Google Brasil disse que "está trabalhando para resolver o problema, que atinge um grupo de usuários".

Gboard parou, o que fazer agora?

Enquanto o Google não conserta a instabilidade, a opção é ativar um novo teclado. O procedimento é bem simples e pode ser feito na própria Google Play Store. O Teclado SwiftKey, Cheetah Keyboard e o Teclado Go possuem boas avaliações e podem servir como alternativa.

Se a digitação e a pesquisa por voz não estiverem disponíveis, é possível fazer a busca e o download do novo teclado pelo computador. A Google Play Store pode ser acessada pelo navegador por meio da conta Google. Depois, basta escolher o modelo desejado e selecionar o dispositivo Android em que você quer que ele seja instalado.

Quem quiser continuar com o Gboard, uma opção é tentar 'limpar os dados' e depois 'limpar o cache' do aplicativo. A solução, que parece dar certo em alguns casos, pode ser feita da seguinte forma:

1. Vá em configurações/ 2. acesse 'Aplicativos' e abra o 'Gboard'/ 3. vá em 'Armazenamento'/ 4. depois, acesse 'Limpar Dados' e 'Limpar Cache'

Reprodução de tela Veja como limpar os dados e o cache do Gboard.

Outra alternativa bem simples pode ser desinstalar e reinstalar o aplicativo. Assim como o método anterior, essa solução tem se mostrado bastante eficaz para alguns usuários.

Já para os usuários da Samsung, o processo pode ser um pouco mais simples, já que a fabricante oferece nos seus aparelhos um teclado de fábrica que pode ser ativado a qualquer momento. Para tal, basta realizar os seguintes passos:

1. Vá em configurações e acesse 'Gerenciamento geral' / 2. em 'Idioma e Entrada', vá em 'Teclado Padrão'/ 3. selecione a opção 'Teclado Samsung'

Reprodução de tela Veja como definir o Teclado Samsung como padrão

Para quem não está conseguindo realizar o desbloqueio da tela, existem três alternativas: a primeira, infelizmente, é aguardar o Google consertar o problema. Nesse meio tempo, a solução é utilizar as redes sociais pelo computador.

A segunda é plugar um cabo OTG para conectar um teclado físico ao smartphone, e assim digitar a senha. Em algumas lojas físicas, é possível encontrar a ferramenta por valores em torno de R$ 10. Na internet, existem opções por R$ 5. O método costuma funcionar bem em dispositivos Android que sejam superior a versão 4.4.

Já a terceira, um pouco mais brusca, envolve o reset do celular para a versão de fábrica. Na internet, é possível encontrar diversos tutoriais de como fazê-lo, de acordo com cada tipo de aparelho. No entanto, a opção não é a mais recomendada, já que arquivos como fotos, músicas e vídeos podem ser perdidos durante o processo.