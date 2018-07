Aproveitando o embalo do post anterior, é hora de perder um tempinho para conhecer os principais atalhos e segredos do Firefox e do Chrome, e descobrir o universo que existe além do CTRL + C, CTRL + V.

CTRL + T: abre uma nova aba

CTRL + W ou CTRL + F4: fecha a aba atual

CTRL + SHIFT + T: reabre a última aba fechada

CTRL + TAB: move o foco para a próxima aba

CTRL + 1: move o foco para a primeira aba

CTRL + 9: move o foco para a última aba

CTRL + #: CTRL + 2 move o foco para a segunda aba, CTRL + 3 move para a terceira, etc.

CTRL + H: abre o histórico de páginas visitadas

CTRL + K: no Firefox, move o cursor para a barra de pesquisa; no Chrome, move o cursor para a barra de endereço em modo pesquisa

CTRL + L: move o cursor para a barra de endereço

CTRL + N: abre uma nova janela

Com esses atalhos já dá para começar a navegar sem encostar no mouse. Mas não vamos deixar o bichinho de lado, ele também tem dois atalhos muito eficientes em um só botâo: a rodinha de scroll.

Essa rodinha também é um botão clicável. Ao clicar em links usando o scroll, eles são abertos em uma nova aba. E clicando com a rodinha em qualquer aba fecha a mesma – mais prático que mirar o botãozinho de fechar.