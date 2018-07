Nesta quinta-feira, 13, o Link promove mais um debate na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. O evento começou ontem com uma discussão sobre política e cidadania na internet, continua hoje com uma mesa sobre webempreendedorismo e, na sexta-feira, é finalizado com um papo sobre a leitura na era digital. Os Encontros Estadão & Cultura acontecem até sexta feira, sempre às 12h30, e pode ser acompanhado pelo Twitter através da hashtag #estadaonacultura.

Com mediação do repórter de Economia Renato Cruz, o encontro desta quinta-feira reunirá Aleksandar Mandic, criador de um dos primeiros provedores de internet do Brasil e diretor da Mandic; Marcelo Romeiro, consultor da Rio Bravo; Gustavo Morale, da Hotwords; e Romero Rodrigues, criador do Buscapé. Eles falarão os atuais desafios aos negócios de internet no Brasil. “No começo, era um faroeste. Você tinha que criar toda a infraestrutura. Mas hoje a internet não é mais inovação, é cotidiano”, diz Mandic, em entrevista ao Link.

Romero Rodrigues, do Buscapé

Se o desafio antes era desbravar um novo meio, agora é aparecer no meio de tantas iniciativas. Para Romero Rodrigues, que em 2009 vendeu o Buscapé ao grupo sul-africano Naspers por US$342 milhões, “no início da internet comercial tudo era novidade e a principal dificuldade era descobrir que tipo de negócio poderia ou não se tornar lucrativo”. Mas ao mesmo tempo que era importante ser inovador e pioneiro, desenvolvendo projetos que pudessem atrair audiência e capital, “era também fundamental ter um modelo de receita claro, o que faltou em muitas companhias iniciantes”.

Companhias iniciantes que, segundo Gustavo Morale, sofrem com a falta de uma cultura mais parecida com a dos Estados Unidos, em que as start-ups recebem muito mais atenção e também capital de risco. Todo programa de música pode se tornar o próximo iTunes, toda rede social pode virar o Facebook.

Gustavo Morale, da Hotwords

“O que falta nos empreendedores brasileiros são projetos bem apresentados que tenham condições de buscar investimento financeiro. Vemos boas ideias que não se tornam realidade pela falta de um plano de negócios desenhado para buscar um aporte, ou mesmo pela falta de uma cultura do empreendedor brasileiro. Mas, este cenário já apresenta sinais de mudança, com o crescimento de start ups brasileiras super bem-sucedidas”, aponta.