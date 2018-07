Gordon Brown durante a conferência (TED/James Duncan Davidson)

Brown disse que as novas ferramentas de comunicação têm o poder de revolucionar a política – que jamais será a mesma. Citou como exemplos a resistência à eleição no Irã e no Zimbábue – para ele, as pessoas munidas de celulares nas mãos e com a capacidade de blogar podem fazer revoluções ao entrar em contato com a comunidade mundial. “Mudanças da tecnologia criaram a possibilidade das pessoas se conectarem ao redor do mundo”, disse ele.

A conferência surgiu há 25 anos em Long Beach, nos EUA. Todos os anos acontecem dois grandes encontros, na Inglaterra e nos EUA, e alguns esporádicos pelo mundo. São reunidos especialistas que vão das ciências às artes, passando pela religião, para falar por 18 minutos (exatos) para uma seleta platéia (que, aliás, tem twittado com afinco sobre o evento).

Não é qualquer um que senta naquelas cadeiras. Para ser um ‘tedster’ e entrar na ‘comunidade TED’ é preciso preencher um formulário e ser pré-aceito. As inscrições se esgotam com um ano de antecedência. Além disso, cada uma das 700 pessoas em Oxford pagou cerca de US$ 4.500 para participar do evento.

Inacessível? Nem tanto. Todo o conteúdo está disponível online para singelos mortais. Melhor: o TED tem uma comunidade de tradução colaborativa – há uma quantidade razoável de conteúdo em português no site do evento.

Os brasileiros, aliás, ficarão nesse ano mais próximos da comunidade internacional. No início do ano foi criado o TEDx, encontro independente. No Brasil, o evento está marcado para 10 de outubro em São Paulo. “Um dos objetivos é quebrar a hegemonia da língua inglesa na transmissão do conhecimento. A idéia é garimpar e encontrar idéias e conhecimentos locais que sejam relevantes para o mundo”, disse Helder Araújo, membro da comunidade internacional e um dos responsáveis pelo evento brasileiro.

O TEDx São Paulo tem uma (grande) vantagem em relação ao gringo: será gratuito. Não pense, porém, que basta chegar lá e sentar na cadeira para assistir às palestras. É preciso, também, ser aprovado. A partir da semana que vem os organizadores disponibilizarão um formulário no site do evento para selecionar os possíveis interessados.

“Existe uma seleção quase que meritocrática, feita com base na disponibilidade das pessoas, as idéias e a vontade de transformar. O que a gente quer é uma diversidade de idéias, alinhada com a vontade de fomentar o conhecimento holístico”, explica Araújo. O tema da edição brasileira é “O que o Brasil tem a oferecer ao mundo hoje”.

