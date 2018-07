O relatório da Unctad (a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) publicado na quinta-feira, 14, relacionou dados sobre a penetração e utilização de tecnologias de comunicação e informação (TIC) com estratégias de redução de pobreza. Uma entre as várias resoluções mostra o Brasil, ao lado apenas do Zimbábue, como tendo o maior custo para uso de celular e troca de dados.

O preço cobrado por uso de celular no Brasil — num quadro que compara todos os países pobres do mundo — supera US$ 120 para falar 165 minutos, trocar 2,1 megabytes de dados e enviar 174 SMS (valor medido em poder de paridade de compra), mais de duas vezes o valor da mundial média de US$ 46. Na Argentina, por exemplo, pouco mais de US$ 50 são cobrados pelo mesmo pacote; e em países como China, Índia, Paquistão Bangladeh se paga menos de US$ 20.

Carlos Afonso, conselheiro do Comitê Gestor da Internet (CGI.br) — que apresentou o relatório no Brasil ao lado do órgão da ONU — , acredita que a posição do País no ranking é reflexo da falta de uma regulamentação mais ampla sobre as empresas de telefonia. “Não é nem imposto, porque imposto não geraria essa diferença tão grande. O problema é que precisa regulamentar”, afirma.

Redução da pobreza

O relatório sustenta a ideia de que a maior presença e utilização de TIC (tecnologias da informação e comunicação) por pequenos empresários e comerciantes em países pobres ou lugares de difícil acesso pode ajudar no processo de desenvolvimento econômico desses grupos e, gradativamente, do país. “O estudo concluiu que mais informação e de melhor qualidade, combinadas com comunicação rápida e barata pode ajudar a reduzir custos”, diz o relatório.

Neste aspecto, o relatório cita casos em Ruanda, Níger, Butão, Quênia, Bangladesh e China de agricultores, pescadores, pecuaristas, pequenos comerciantes que com acesso a internet, uso de celulares ou computadores, conseguiram ampliar e modernizar seus negócios e parcerias, baixando custos de produção, aumentando a sua renda e até gerando empregos. “Esses benefícios não transformam a natureza da maioria dos negócios, mas pode acrescentar valor, aumentar lucros e melhorar os meios de sustento”, aponta o documento.

Afonso acredita que somente a “injeção tecnológica” não é eficiente, mas atualmente ela é um elemento de qualquer política pública de desenvolvimento social e econômico de povos pobres, respeitando as características de cada um. Ele cita ainda as parcerias com universidades, ministérios e outros órgãos do governo visando o aumento de pesquisas e políticas sobre o tema.

“Formuladores de políticas deveriam aproveitar essas novas oportunidades para alavancar as TIC”, recomenda a UNCTAD, “e os empresários deveriam trazer mais benefícios para mais perto dos pobres, incluindo aqueles que vivem à margem”.

Relação entre o uso do celular e os níveis de pobreza. Clique para ampliar

Relação entre o uso da internet e os níveis de pobreza. Clique para ampliar.

O relatório completo pode ser visto aqui, em PDF.