“Você tem tecnologias de pagamento móvel que é só carregar um crédito, como você carrega um crédito pré-pago, e faz o pagamento com um SMS. Não tem porque isso custar mais que um SMS. O uso massivo dessa tecnologia tende a abaixar o custo do SMS. Como vai ser muito simples do ponto de vista de tecnologia, isso vai ser uma janela a mais para facilitar a inclusão financeira”, afirmou.

O ministro disse ainda que as empresas envolvidas terão um desafio em relação ao atendimento ao consumidor. “As teles e a área financeira já representam um número considerável [de reclamações]. Isso não pode representar mais um foco de conflito nas relações de consumo. E acredito que não será”, afirmou.

O ministro participou do “V Fórum sobre Inclusão Financeira”, em Fortaleza (CE).

/Agência Estado