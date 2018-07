NOVA YORK – Os produtos tecnológicos foram o destaque desta Black Friday, a sexta-feira de maior consumo do ano nos Estados Unidos, em um dia que desta vez começou antes do habitual e no qual televisores, computadores e videogames podem ser encontrados com descontos de até 50%.

Gigantes do comércio nos EUA como Wal-Mart e Target já ofereceram alguns primeiros dados sobre as vendas da quinta-feira, já que este ano foram várias as lojas de departamento que anteciparam em algumas horas o início dos descontos e começaram a vender na tarde de Ação de Graças.

Wal-Mart, a maior rede de varejo mundial, que na quinta-feira começou a vender produtos com descontos a partir das 6 da tarde, informou em comunicado que registrou “mais de 10 milhões de transações” entre as 6 e as 10 da noite nos EUA, e que seu site foi visitado “cerca de 400 milhões de vezes”, um número que supera em mais de 80 milhões a população americana.

Os produtos mais vendidos pelo Wal-Mart foram televisores de tela plana, reprodutores de música iPad mini, computadores portáteis e os consoles de videogames Xbox One da Microsoft e PlayStation 4 da Sony.

Entre os produtos não tecnológicos, o Wal-Mart assegurou ter vendido nessas quatro horas 2,8 milhões de toalhas, 300 mil bicicletas e 1,9 milhão de bonecas.

Por sua vez, a Target informou que as vendas pela internet e o tráfego online de ontem estão entre “os mais altos que a companhia registrou em um só dia”, e que fechou o dobro de pedidos pela internet que nas primeiras horas da Black Friday do ano passado.

Os mais vendidos da Target foram o iPad Air, os televisores de tela plana, as câmeras digitais da Nikon, os fones de ouvido Dr. Dre de Beats e a console 3DS XL da Nintendo.

Entre as redes que anteciparam esta edição no início da Black Friday e abriram na Ação de Graças estão outros gigantes do comércio como Best Buy, Sears, Macy’s, Kohl’s, J.C. Penney e Gap.

A Federação Nacional do Varejo prevê um aumento das vendas de 3,9% com relação ao conjunto da temporada natalina do ano passado – a temporada natalina começou ontem -, e, concretamente, espera que até 140 milhões de pessoas façam compras entre quinta-feira e domingo.

/EFE

(Foto: AP)