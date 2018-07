Conferência internacional de ideias sobre tecnologia, entretenimento e design acontece no Brasil pela primeira vez

Drone no palco do TEDGlobal 2013, em Edimburgo FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A conferência de ideias TEDGlobal será realizada no Rio de Janeiro em 2014, a organização do evento confirmou. Entre 2011 e 2013, a conferência esteve sediada em Edimburgo, Escócia. A abreviação TED significa “Technology, entertainment, design” (“tecnologia, entretenimento, design).

—-

Criado em 2005, o TEDGlobal é um braço internacional da conferência americana TED, realizada todo ano na Califórnia e que junta personalidades de áreas variadas, como ciência, política, cultura, negócios e tecnologia para encontros e palestras. Seu lema é “ideias que valem espalhar”.

O evento deste ano em Edimburgo acontece entre 10 e 14 de junho. Entre os participantes estão o ativista ambiental inglês George Monbiot, o ex-primeiro ministro da Grécia George Papandreou, o criador do Raspberry Pi Eben Upton e a neurocientista Sandra Aamodt, além de especialistas em áreas tão diversas quanto “sexo árabe” e “drones ecológicos”.