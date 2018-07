A Bandai Namco revelou o novo trailer do game de luta Tekken 6 e mostrou que a grande aposta para a sobrevivência da série de luta corpo a corpo é a jogabilidade variada.

Além dos combates um a um, nos moldes de Street Fighter, Tekken 6 trará vários modos adicionais, com jogabilidade parecida com a do clássico Final Fight.

Surgida no começo do ciclo do PlayStation original, a série Tekken dominou até a terceira versão. Ao passar para o PS2, a qualidade do jogo foi prejudicada pelo pouco tempo de desenvolvimento. Tekken 5 não conseguiu se destacar frente aos bons jogos de luta contemporâneos e a série quase caiu no esquecimento.