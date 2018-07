A Telebrás deu mais um passo para tirar do papel o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A estatal assinou nesta quinta-feira, 3, dois novos contratos, no valor de R$ 35,5 milhões, para a aquisição de torres e postes que viabilizarão a entrega do sinal de internet às sedes dos municípios contemplados pelo PNBL, conforme nota divulgada pela empresa. Os contratos foram assinados com as empresas Networker e Bimetal, ambas nacionais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Networker vai atender aos anéis Sudeste e Sul e a Bimetal, o anel Nordeste da rede que está sendo construída para levar banda larga a todo o Brasil. Nos próximos dias, também deve ser contratado o consórcio de empresas formado pela Digital, Gigacom e Asga que vão fornecer os equipamentos de radioenlaces para todo o País, segundo a Telebrás.

Nessa licitação, três empresas venceram a concorrência, que foi dividida em oito grupos distintos que contemplaram, separadamente, as soluções de radioenlaces e torres e postes para os anéis Sul, Sudeste, Nordeste e Rede Norte. O total licitado pela Telebrás para a aquisição desses equipamentos soma R$ 709,7 milhões, que podem ser contratados na sua integralidade num período de um ano.

Dos oito grupos contemplados por esse pregão, ainda não há previsão de assinatura do contrato para fornecimento de torres e postes para a Rede Norte. Isso porque, segundo a Telebrás, este grupo está suspenso devido uma liminar da Justiça concedida à empresa Everest, que deu o menor lance para este item, mas foi inabilitada pela estatal por não ter apresentado a documentação obrigatória. Em função desse imbróglio, o contrato somente poderá ser assinado após a decisão judicial definitiva.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)