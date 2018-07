A operadora de TV por assinatura deve oferecer em parceria com a estatal internet 4G até a Copa do Mundo de 2014

SÃO PAULO – A Telebras assinou nesta quarta-feira, 21, uma parceria para oferecer internet banda larga móvel de quarta geração em conjunto com a SKY, operadora de TV por assinatura.

O acordo não faz parte do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) e vai inaugurar o fornecimento desse tipo de tecnologia no país, afirmou a companhia.

A princípio, os serviços serão oferecidos em Brasília, e levados para outras localidades em 2012. A meta é oferecer até 5 gigabites de velocidade.

Neste mês, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a quarta geração de celulares será implantada no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014, o que possibilitará velocidade maior no acesso à internet através de aparelhos móveis.

