Presidente da Telebrás, estatal que faz parte do PNBL, conta que deve fechar acordo com a Eletronorte para usar estrutura de fibra óptica

O presidente da Telebrás, Caio Bonilha. FOTO: Beto Barata/AE

Eduardo Rodrigues

Agência Estado

BRASÍLIA – Além do contrato com a TIM, que deve ser assinado amanhã, a Telebrás firmará um acordo de cooperação técnica com a Eletronorte para acelerar a entrada em operação do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) na região Norte do País.

Segundo informou à Agência Estado o presidente da Telebrás, Caio Bonilha, o acordo com a Eletronorte permitirá antecipar de seis a oito meses a universalização do acesso à internet rápida via rede da companhia nos Estados do Maranhão, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso e oeste de Goiás.

“Isso permitirá começarmos a botar em operação o plano em um tempo mais rápido, garantindo o acesso das pessoas até que a nossa rede esteja pronta”, afirmou Bonilha.

Segundo ele, um outro acordo entre as duas companhias deve começar a ser discutido ainda nesta semana para a criação da “única vendedora pública brasileira” de infraestrutura de internet, um dos objetivos do governo para dar musculatura ao PNBL.

Bonilha também adiantou que várias outras empresas internacionais têm procurado a Telebrás para propor parcerias para implantação de redes no País nos mesmos moldes do acordo que será assinado amanhã junto à Eletronorte. O presidente da companhia, porém, não informou quais empresas seriam essas, mas revelou que as interessadas pertencem tanto ao setor de telecomunicações como também de outros setores.

Apesar do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ter dito na semana passada que um grande banco privado do exterior estaria interessado em investir em fibras ópticas no Brasil, Bonilha afirmou que a Telebrás ainda não foi procurada.

Segundo o presidente da Telebrás, o orçamento da empresa dentro do PNBL até 2014 é suficiente para cumprir o prazo e levar a internet de até 5 megabits por segundo aos cerca de 4,2 mil municípios que serão atendidos pela rede Telebrás.

Bonilha destacou que o contrato com a TIM, que será assinado amanhã, é o primeiro da Telebrás com uma grande

operadora. Mas outros devem ser assinados em breve. Os contratos já assinados com a Oi, Telefônica, Vivo, Sercomtel e Algar foram feitos com o Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além desses dois acordos, amanhã também será assinada parceria com a Associação de Pequenos Provedores e algumas associações de municípios dos Estados do Pará e Rio Grande do Sul. A cerimônia, que acontecerá às 11h, terá ainda a assinatura de contrato da Telebrás com a Empresa Municipal de Informática (IplanRio), do Rio de Janeiro, para que a Telebrás forneça a tecnologia de comunicação de grandes eventos que acontecerão na cidade nos próximos anos, desde a Cúpula Rio +20 até os Jogos Olímpicos de 2016.