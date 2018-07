A Telebrás publicou hoje no Diário Oficial da União aviso de início de consulta pública da proposta dos termos de referência dos editais para contratação de equipamentos baseados na tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), que serão usados para expandir a rede de fibra ótica do governo federal para levar banda larga por um preço acessível para todos os municípios brasileiros. O documento estará disponível para consulta até 1º de outubro.

Após o recebimento das contribuições, as propostas de alteração serão analisadas e será lançado o edital.

As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível nos seguintes endereços na internet http://www.telebras.com.br ou https://www.consultas.governoeletronico….. Serão também consideradas as manifestações encaminhadas por carta, fax ou correio eletrônico recebidas até as 17h para a sede da Telebrás, em Brasília.

O lançamento dos editais de licitação é o pontapé inicial para que a estatal volte a operar e possa executar o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Até o fim do ano, a meta é atender 100 cidades do País. Em 2011, serão mais 1.063 municípios beneficiados.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)