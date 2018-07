Tribunal de Contas da União liberou estatal para fechar novos contratos para Plano Nacional de Banda Larga

SÃO PAULO – A Telebras afirmou na quarta-feira, 10, que foi liberada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para firmar novos contratos com o objetivo de adquirir infraestrutura para o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), após renegociar com o órgão os preços para as companhias vencedoras de um leilão realizado em 2010.

A companhia estava impedida de firmar novos contratos para a aquisição de infraestrutura para os Pontos de Presença (POPs) até concluir as negociações com o TCU.

A renegociação resultou na redução de R$ 43,9 milhões nos contratos com as vencedoras do pregão 2/2010 para os anéis sudeste, nordeste e sul do programa. O valor dos acordos passou de R$ 411,6 milhões para R$ 367,7 milhões, segundo comunicado no site da empresa. A ata da rede norte foi cancelada.

De acordo com o presidente da Telebras, Caio Bonilha, o cronograma de implantação do plano foi atrasado em 75 dias devido ao impedimento. ”Durante este período, tomamos providências para mitigar o atraso com acordos de uso de redes que, inclusive, ampliarão a cobertura prevista para 2011″, acrescentou em comunicado no site da empresa.

A estatal reativada pelo governo para participar do PNBL afirmou que retomará o plano de negócios e a implementação da rede imediatamente. ”Vamos tentar recuperar o tempo perdido e ligar 250 cidades ainda em 2011 nos Anéis Nordeste e Sudeste”, completou Bonilha.

