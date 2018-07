Agora é possível fazer e receber chamadas para celular e fixo direto do Gmail. O Google anunciou o serviço nesta quarta-feira, 25, no seu blog oficial. Por enquanto, a novidade funciona apenas nos Estados Unidos.

O recurso Voip (voz sobre IP) é bem semelhante ao Skype, o mais popular atualmente, porém com a diferença de que pode ser utilizado através do Gmail, sem a necessidade de baixar nenhum programa ou aplicativo (apenas o plug-in de voz e vídeo).

—-

Ligações feitas para aparelhos nos EUA e Canadá serão gratuitas até o final do ano, enquanto para outros países serão cobradas pequenas taxas. Para o Brasil, o minuto sai US$0,04 dólares. O mais caro é de um país na Oceania chamado Nauru, pífios US$0,99.

Na alto da lista de contatos do “Chat” aparecerá o ícone “Call Phone”. Após clicar uma janela se abre com um espaço para digitação, sendo possível colocar o número do telefone a que se quer ligar ou o nome do contato da sua lista com número cadastrado.

A boa notícia é que é possível ligar para qualquer número do mundo, embora o usuário autor da chamada tenha que, por ora, estar situado nos Estados Unidos. O blog disse que a empresa está “trabalhando para torná-lo disponível” a mais países. A assessoria da Google no Brasil disse que ainda não recebeu nenhum tipo de informação sobre o início do serviço por aqui.