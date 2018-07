O estudo concluiu, segundo o Dr. Sainuddin Pattazhy, que as ondas eletromagnéticas emitidas pelas torres de celular prejudicam as habilidades de navegação das abelhas. Mostrou ainda que basta um aparelho de telefone celular próximo a uma colméia para incapacitar as abelhas-operárias de retornarem – o que provocaria o colapso da colônia.

O estado de Kerala tem grande tradição em apicultura, com mais de 100 mil trabalhadores no setor vivendo momento delicado com o desequilíbrio ecológico, segundo o site científico PhysOrg.